Лавров выразил надежду на помощь Токио в разъяснении фактов по делу Скрипаля

В истории с отравлением в Великобритании
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля важно выяснить ряд фактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно в Токио.
Министр отметил, что рассказал японскому коллеге «о пока еще тщетных усилиях добиться разъяснений фактов от британских коллег». Великобритания отказывается от совместного расследования инцидента.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Под занавес наших переговоров Таро Коно затронул происходящее сейчас в Великобритании с Скрипалем и его дочерью. Коно заявил, что необходимо разъяснение всех фактов, и мы с ним полностью согласились. Выразили надежду, что наши японские друзья постараются разъяснить как минимум два факта: где находится Скрипаль и его дочь, и почему в Скотланд-Ярде заявили, что расследование займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебных решений».
Также на переговорах в Токио Лавров и Коно обсудили двустороннее сотрудничество и подготовку к встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ. Глава российского МИД сообщил, что переговоры пройдут в мае этого года в России.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Под занавес наших переговоров Таро Коно затронул происходящее сейчас в Великобритании с Скрипалем и его дочерью. Коно заявил, что необходимо разъяснение всех фактов, и мы с ним полностью согласились. Выразили надежду, что наши японские друзья постараются разъяснить как минимум два факта: где находится Скрипаль и его дочь, и почему в Скотланд-Ярде заявили, что расследование займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебных решений».
Также на переговорах в Токио Лавров и Коно обсудили двустороннее сотрудничество и подготовку к встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ. Глава российского МИД сообщил, что переговоры пройдут в мае этого года в России.
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