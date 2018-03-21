Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Лавров выразил надежду на помощь Токио в разъяснении фактов по делу Скрипаля. Великобритания, Лавров, Япония, отравление, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров выразил надежду на помощь Токио в разъяснении фактов по делу Скрипаля

    Лавров выразил надежду на помощь Токио в разъяснении фактов по делу Скрипаля

    комментировать
    Лавров выразил надежду на помощь Токио в разъяснении фактов по делу Скрипаля

    Лавров выразил надежду на помощь Токио в разъяснении фактов по делу Скрипаля

    Лавров выразил надежду на помощь Токио в разъяснении фактов по делу Скрипаля

      В истории с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля важно выяснить ряд фактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно в Токио.

      Министр отметил, что рассказал японскому коллеге «о пока еще тщетных усилиях добиться разъяснений фактов от британских коллег». Великобритания отказывается от совместного расследования инцидента.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Под занавес наших переговоров Таро Коно затронул происходящее сейчас в Великобритании с Скрипалем и его дочерью. Коно заявил, что необходимо разъяснение всех фактов, и мы с ним полностью согласились. Выразили надежду, что наши японские друзья постараются разъяснить как минимум два факта: где находится Скрипаль и его дочь, и почему в Скотланд-Ярде заявили, что расследование займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебных решений».

      Также на переговорах в Токио Лавров и Коно обсудили двустороннее сотрудничество и подготовку к встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ. Глава российского МИД сообщил, что переговоры пройдут в мае этого года в России.

      Новости по теме

      Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru