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    Девять рекордов российских пилотов на Як-130 признаны мировой авиацией. авиация, армия и флот РФ, рекорды, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДевять рекордов российских пилотов на Як-130 признаны мировой авиацией

    Девять рекордов российских пилотов на Як-130 признаны мировой авиацией

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    Девять рекордов российских пилотов на <nobr>Як-130</nobr> признаны мировой авиацией

    Девять рекордов российских пилотов на Як-130 признаны мировой авиацией

    Девять рекордов российских пилотов на <nobr>Як-130</nobr> признаны мировой авиацией

      Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолетах Як-130. Международная авиационная федерация официально зарегистрировала результаты испытаний, которые прошли осенью 2016 года.

      Тогда летчикам удалось продемонстрировать скоростной подъем на различные высоты — с полезной нагрузкой и без нее. В конструкторском бюро имени Яковлева заявили, что российские пилоты показали высокое мастерство и уникальные возможности Як-130.

      Сейчас на вооружении воздушно-космических сил России состоит около сотни таких самолетов.

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