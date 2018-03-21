Девять рекордов российских пилотов на Як-130 признаны мировой авиацией

Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолетах Як-130 . Международная авиационная федерация официально зарегистрировала результаты испытаний, которые прошли осенью 2016 года.

Тогда летчикам удалось продемонстрировать скоростной подъем на различные высоты — с полезной нагрузкой и без нее. В конструкторском бюро имени Яковлева заявили, что российские пилоты показали высокое мастерство и уникальные возможности Як-130.



Сейчас на вооружении воздушно-космических сил России состоит около сотни таких самолетов.