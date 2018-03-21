Спасатели разобрали строительный мусор на месте взрыва в Мурманске

На месте взрыва газа в пятиэтажке в Мурманске завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Из сообщения МЧС: «По состоянию на 06:00 21.03.2018 г., на месте ЧС завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций. С 01:00 до 01:30 организовывался доступ жителей 1-го подъезда в сопровождении спасателей и сотрудников полиции в аварийный подъезд для сбора вещей первой необходимости».
В ближайшее время в город прибудут специалисты с аппаратно-программным диагностическим комплексом «Стрела-П» для проведения работ по обследованию здания.
Всего к ликвидации ЧС привлекались силы и средства в составе 423 человек и 83 единицы техники, в том числе от МЧС — 320 человек и 48 единиц техники.
Напомним, взрыв произошел 20 марта на улице Свердлова в Мурманске. В результате частично обрушились три этажа. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека. Спасателям удалось освободить заблокированных в обрушенном здании людей. Они доставлены в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В ближайшее время в город прибудут специалисты с аппаратно-программным диагностическим комплексом «Стрела-П» для проведения работ по обследованию здания.
Всего к ликвидации ЧС привлекались силы и средства в составе 423 человек и 83 единицы техники, в том числе от МЧС — 320 человек и 48 единиц техники.
Напомним, взрыв произошел 20 марта на улице Свердлова в Мурманске. В результате частично обрушились три этажа. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека. Спасателям удалось освободить заблокированных в обрушенном здании людей. Они доставлены в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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