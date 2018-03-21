Лавров назвал готовящуюся встречу Путина и Абэ главным событием года

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что встреча российского лидера Владимира Путина и
премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае 2018 года в России.
На встрече со своими японским коллегой Таро Коно Лавров заявил, что это станет главным событием года в российско-японских отношениях, передает ТАСС.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае, мы заинтересованы в том, чтобы сегодняшние переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого события. В целом мы считаем наши отношениями динамичными, хотя, конечно, есть сферы, где мы хотели бы видеть больше движения».
В свою очередь, Таро Коно заявил, что у Токио есть большое количество задач которые требуют взаимодействия с РФ, среди них проблема КНДР.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае, мы заинтересованы в том, чтобы сегодняшние переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого события. В целом мы считаем наши отношениями динамичными, хотя, конечно, есть сферы, где мы хотели бы видеть больше движения».
В свою очередь, Таро Коно заявил, что у Токио есть большое количество задач которые требуют взаимодействия с РФ, среди них проблема КНДР.
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