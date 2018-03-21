МИД РФ: антироссийские кампании в западных СМИ обречены на провал

Любые попытки повлиять на Россию и ее граждан со стороны западных СМИ обречены на провал. Об этом заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что западные пропагандистские структуры, «умело жонглируя фактами, выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду», приложили максимум усилий для подрыва доверия к голосованию на президентских выборах в России.



Из заявления МИД РФ: «При этом они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор. И присвоили себе право определять легитимность того или иного оппозиционного кандидата в президенты».



В МИД отметили, что «властные круги» ряда государств попытались представить российское голосование как непрозрачное и нелегитимное.



Из заявления МИД РФ: «С подачи политиков об этом заговорили СМИ, так называемые независимые наблюдатели и иные „специалисты по России“. Сочетая собственные спекуляции с разного рода „инсайдами“, наводнившими российское медийное пространство в преддверии выборов, проводили системную линию на дискредитацию голосования».



В ведомстве подчеркнули, что можно сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но 18 марта 2018 года россияне четко дали понять, что им небезразлична судьба собственной страны, а любые попытки повлиять на нее, в том числе извне, обречены на провал.