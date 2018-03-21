Неизвестные герои: истории российских паралимпийцев, покоривших Пхёнчхан

Явно не за вознаграждение бились на Играх в Пхёнчхане российские паралимпийцы. Оказавшись в меньшинстве, под невероятным психологическим прессингом они смогли взять 24 награды и занять второе место в неофициальном командном зачете. Спортсменов чествовали в Кремле, президент Владимир Путин вручил героям южнокорейских стартов госнаграды. Но почему на родине паралимпийцев знают по имени и в лицо лишь единицы?
Паралимпийцы не купаются в славе, как их олимпийские коллеги. Даже соседи далеко не всегда в курсе, что на одной с ними лестничной клетке живет победитель Игр.
Сергей Шилов, шестикратный чемпион Паралимпийских игр: «Узнают те люди, с которыми мы начинаем общаться, которые живут рядышком. Которым я рассказываю, что есть такой вид спорта. Они начинают узнавать, начинают интересоваться только после этого».
Россияне искренне восхищаются достижениями паралимпийцев, но назвать хоть одну фамилию — затрудняются. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: формула, которую спортсмены вряд ли заслужили.
Валерий Редкозубов в 31 год потерял зрение из-за взрыва на руднике, где он работал. Сейчас он дважды золотой и трижды бронзовый призер Игр. А Екатерина Румянцева, для которой Игры в Пхёнчхане стали первыми, вообще росла в детдоме — родители от нее отказались сразу после рождения. У девушки — три золота и два серебра. Анне Милениной, с ее родовой травмой руки, врачи вообще запрещали заниматься спортом, даже шахматами. Говорили, что это опасно для здоровья. А у нее только золотых медалей — семь.
Шестикратной паралимпийской чемпионке Михалине Лысовой врачи тоже с детства советовали забыть о спорте. Врожденные катаракта, амблиопия, афакия — это не больше 10 процентов остаточного зрения.
Михалина Лысова, шестикратная паралимпийская чемпионка: «В 10 месяцев мне сделали первую операцию. Всего 4 операции за мое детство. Ну, я не могу сказать, насколько я плохо вижу, потому что я не знаю, что значит видеть хорошо».
При этом, она метко стреляет. Дело в том, что в биатлоне для слабовидящих целятся по звуку: чем ближе к центру мишени — тем громче сигнал. Кстати, со своим будущим супругом Дмитрием спортсменка познакомились на соревнованиях. Встретились и влюбились. А потом — разъехались: он в Харьков, она — в Нижний Тагил. Но чувства оказались сильнее расстояний, так что он бросил свою спортивную карьеру и переехал в Россию.
Андрей Мещеряков — игрок сборной по кёрлингу, чемпион мира по плаванию, да еще и в рэгби играл. В 2003 он попал в аварию на скользкой дороге.
Андрей Мещеряков, член паралимпийской сборной России по кёрлингу: «Шейная травма подразумевает под собой сильную слабость рук. За месяц я превратился просто в скелет, обтянутый кожей».
Но он как-то сразу поня: спорт если и не поставит его на ноги в прямом смысле, то точно поможет стать уверенней. И был прав. Уверенности ему хватило на то, чтобы подойти к Кате. Сейчас у пары уже двое детей. А для человека на коляске такая победа дороже олимпийского золота. Которое, кстати, и у здоровых, и у инвалидов весит и выглядит одинаково.
Сергей Шилов, шестикратный чемпион Паралимпийских игр: «Узнают те люди, с которыми мы начинаем общаться, которые живут рядышком. Которым я рассказываю, что есть такой вид спорта. Они начинают узнавать, начинают интересоваться только после этого».
Россияне искренне восхищаются достижениями паралимпийцев, но назвать хоть одну фамилию — затрудняются. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: формула, которую спортсмены вряд ли заслужили.
Валерий Редкозубов в 31 год потерял зрение из-за взрыва на руднике, где он работал. Сейчас он дважды золотой и трижды бронзовый призер Игр. А Екатерина Румянцева, для которой Игры в Пхёнчхане стали первыми, вообще росла в детдоме — родители от нее отказались сразу после рождения. У девушки — три золота и два серебра. Анне Милениной, с ее родовой травмой руки, врачи вообще запрещали заниматься спортом, даже шахматами. Говорили, что это опасно для здоровья. А у нее только золотых медалей — семь.
Шестикратной паралимпийской чемпионке Михалине Лысовой врачи тоже с детства советовали забыть о спорте. Врожденные катаракта, амблиопия, афакия — это не больше 10 процентов остаточного зрения.
Михалина Лысова, шестикратная паралимпийская чемпионка: «В 10 месяцев мне сделали первую операцию. Всего 4 операции за мое детство. Ну, я не могу сказать, насколько я плохо вижу, потому что я не знаю, что значит видеть хорошо».
При этом, она метко стреляет. Дело в том, что в биатлоне для слабовидящих целятся по звуку: чем ближе к центру мишени — тем громче сигнал. Кстати, со своим будущим супругом Дмитрием спортсменка познакомились на соревнованиях. Встретились и влюбились. А потом — разъехались: он в Харьков, она — в Нижний Тагил. Но чувства оказались сильнее расстояний, так что он бросил свою спортивную карьеру и переехал в Россию.
Андрей Мещеряков — игрок сборной по кёрлингу, чемпион мира по плаванию, да еще и в рэгби играл. В 2003 он попал в аварию на скользкой дороге.
Андрей Мещеряков, член паралимпийской сборной России по кёрлингу: «Шейная травма подразумевает под собой сильную слабость рук. За месяц я превратился просто в скелет, обтянутый кожей».
Но он как-то сразу поня: спорт если и не поставит его на ноги в прямом смысле, то точно поможет стать уверенней. И был прав. Уверенности ему хватило на то, чтобы подойти к Кате. Сейчас у пары уже двое детей. А для человека на коляске такая победа дороже олимпийского золота. Которое, кстати, и у здоровых, и у инвалидов весит и выглядит одинаково.
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