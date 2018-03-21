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    Совфед призвал осудить Киев за срыв выборов президента РФ на Украине

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    Совфед призвал осудить Киев за срыв выборов президента РФ на Украине

    Совфед призвал осудить Киев за срыв выборов президента РФ на Украине

    Российские сенаторы призвали ООН, институты ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент осудить киевские власти в связи со срывом выборов президента РФ на Украине. Законодатели ожидают, что международные миссии наблюдателей дадут должную оценку нарушению украинской стороной общепринятых правил и конвенций. Об этом говорится в проекте заявления палаты, которое Совфед намерен принять в среду.

    В Совфеде завяили, что глубоко возмущены действиями украинских властей. Сенаторы подчеркнули, что недопуск россиян является грубейшим нарушением обязательств по Венской конвенции, а также Консульской конвенции между РФ и Украиной.

    Российские законодатели добавили, что действия Киева являются «попранием избирательных прав граждан РФ и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Уставе ООН, Конвенции о защите прав человека», передает РИА Новости.

    В Совфеде убеждены, что такое посягательство антидемократического киевского режима на избирательные права граждан РФ не должно остаться без внимания и соответствующей оценки международного сообщества.

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал безобразием и нарушением международных норм ограничения избирательных прав россиян на Украине.

    Напомним, украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Кроме того в течение дня диппредставительства атаковали украинские националисты и радикалы. На одну из россиянок в центре Киева было совершено нападение.

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