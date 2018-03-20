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    В Чечне ликвидированы четверо боевиков

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    В Чечне ликвидированы четверо боевиков

    В Чечне ликвидированы четверо боевиков

    Четверо боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Чеченской республики.

    Пресс-служба МВД Чеченской республики: «При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой — Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков».

    Cилами МВД, ФСБ и выехавшими на место сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы, передает «Интерфакс».

    Пресс-служба МВД Чеченской республики: «В результате спецоперации четыре преступника уничтожено, со стороны правоохранительных органов пострадавших нет».

    Личности уничтоженных бандитов в настоящий момент устанавливаются.

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