В Чечне ликвидированы четверо боевиков

Четверо боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Чечне. Об этом сообщили в
пресс-службе МВД Чеченской республики.
Пресс-служба МВД Чеченской республики: «При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой — Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков».
Cилами МВД, ФСБ и выехавшими на место сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы, передает «Интерфакс».
Пресс-служба МВД Чеченской республики: «В результате спецоперации четыре преступника уничтожено, со стороны правоохранительных органов пострадавших нет».
Личности уничтоженных бандитов в настоящий момент устанавливаются.
Cилами МВД, ФСБ и выехавшими на место сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы, передает «Интерфакс».
Пресс-служба МВД Чеченской республики: «В результате спецоперации четыре преступника уничтожено, со стороны правоохранительных органов пострадавших нет».
Личности уничтоженных бандитов в настоящий момент устанавливаются.
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