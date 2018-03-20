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    Неизвестный напал на полицейского в Грозном

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    Неизвестный напал на полицейского в Грозном

    Неизвестный напал на полицейского в Грозном

    Неизвестный мужчина напал на помощника дежурного отделения полиции в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской республике. Злоумышленник был ликвидирован ответным огнем.

    Пресс-служба МВД по Чеченской республике: «Вечером во вторник в Старопромысловском районе Грозного неизвестный выстрелами из неустановленного оружия ранил помощника дежурного отделения полиции номер 4 УМВД России по г. Грозному. Ответным огнем сотрудниками полиции преступник был уничтожен».

    По словам представителя пресс-службы, обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, раненный сотрудник полиции госпитализирован, его состояние стабильно.

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