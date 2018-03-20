«Мурманоблгаз» и управляющую компанию проверят после взрыва в Мурманске

Следствие и прокуратура Мурманской области затребовали документы у «Мурманоблгаза» и управляющей компании «МурманАрктикСервис», которая обслуживала дом, где произошел взрыв газа.
Анжелика Черногубова, старший помощник прокурора области: «„Мурманоблгаз“, все контролирующие органы, управляющая организация „МурманАрктикСервис“ будут проверены. У них истребованы все документы, проверяются все обстоятельства произошедшего».
В СУ СК РФ по области уточнили, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, передает ТАСС.
Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «На первоначальной стадии расследования детально будут установлены все обстоятельства и приняты меры к установлению лиц, чьи действия повлекли такие последствия. Назначены экспертизы, запрошена необходимая документация у управляющей компании».
Спасатели всю ночь будут разбирать завалы на месте ЧП. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев. Он уточнил, что риска обрушения конструкции нет.
Напомним, взрыв произошел вечером на улице Свердлова в Мурманске. В результате частично обрушились три этажа. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека. Спасателям удалось освободить заблокированных в обрушенном здании людей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В СУ СК РФ по области уточнили, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, передает ТАСС.
Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «На первоначальной стадии расследования детально будут установлены все обстоятельства и приняты меры к установлению лиц, чьи действия повлекли такие последствия. Назначены экспертизы, запрошена необходимая документация у управляющей компании».
Спасатели всю ночь будут разбирать завалы на месте ЧП. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев. Он уточнил, что риска обрушения конструкции нет.
Напомним, взрыв произошел вечером на улице Свердлова в Мурманске. В результате частично обрушились три этажа. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека. Спасателям удалось освободить заблокированных в обрушенном здании людей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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