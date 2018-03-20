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    В Дагестане жители двух сел устроили массовую потасовку со стрельбой из-за воды: видео. водоснабжение, Дагестан, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Дагестане жители двух сел устроили массовую потасовку со стрельбой из-за воды: видео

    В Дагестане жители двух сел устроили массовую потасовку со стрельбой из-за воды: видео

    1 комментарий
    В Дагестане жители двух сел устроили массовую потасовку со стрельбой <nobr>из-за</nobr> воды: видео

    В Дагестане жители двух сел устроили массовую потасовку со стрельбой из-за воды: видео

    В Дагестане жители двух сел устроили массовую потасовку со стрельбой <nobr>из-за</nobr> воды: видео

      В Дагестане два горных поселка снова не смогли преодолеть «водяной раздор», дело дошло до массовой потасовки.

      Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении НТВ, в конфликте со стрельбой участвовали несколько десятков человек.

      Как ранее сообщалось, жителям двух поселков приходится делить воду из единственного на всю округу источника. При этом одна сторона считает себя обделенной. Это и является причиной конфликтов, доходящих до драк.

      смотретьЖители двух дагестанских сел 10 лет воюют из-за горного родника
      Жители двух дагестанских сел 10 лет воюют из-за горного родника
      Речь идет о селах Цухта и Чуни. Разногласия возникли, когда цухтинцы провели капитальный ремонт своих сетей. После реконструкции соседи обвинили их в том, что они перестали получать прежние объемы воды.

      При этом споры длятся уже 10 лет, а обострился конфликт минувшим летом. Прошлую драку удалось остановить только после вмешательства полиции.

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