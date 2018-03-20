В Дагестане жители двух сел устроили массовую потасовку со стрельбой из-за воды: видео

В Дагестане два горных поселка снова не смогли преодолеть «водяной раздор», дело дошло до массовой потасовки.
Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении НТВ, в конфликте со стрельбой участвовали несколько десятков человек.
Как ранее сообщалось, жителям двух поселков приходится делить воду из единственного на всю округу источника. При этом одна сторона считает себя обделенной. Это и является причиной конфликтов, доходящих до драк.
Речь идет о селах Цухта и Чуни. Разногласия возникли, когда цухтинцы провели капитальный ремонт своих сетей. После реконструкции соседи обвинили их в том, что они перестали получать прежние объемы воды.
При этом споры длятся уже 10 лет, а обострился конфликт минувшим летом. Прошлую драку удалось остановить только после вмешательства полиции.
Как ранее сообщалось, жителям двух поселков приходится делить воду из единственного на всю округу источника. При этом одна сторона считает себя обделенной. Это и является причиной конфликтов, доходящих до драк.
Речь идет о селах Цухта и Чуни. Разногласия возникли, когда цухтинцы провели капитальный ремонт своих сетей. После реконструкции соседи обвинили их в том, что они перестали получать прежние объемы воды.
При этом споры длятся уже 10 лет, а обострился конфликт минувшим летом. Прошлую драку удалось остановить только после вмешательства полиции.
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