ЦИК: Путин получил почти 85% голосов на зарубежных избирательных участках

За границей на президентских выборах проголосовали почти 475,3 тысячи россиян. В Центральной избирательной комиссии подсчитали результаты голосования наших соотечественников на зарубежных участках.
В ходе заседания территориальной избирательной комиссии были подведены итоги зарубежного голосования, за исключением города Байконур, где создан отдельный территориальный избирком. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ЦИК, Владимир Путин на избирательных участках за границей получил почти 85% голосов. На втором месте оказался Павел Грудинин — он получил 5,04%, на третьей позиции расположилась Ксения Собчак с 4,07%, которая в России оказалась на четвертой строчке. А по результатам голосования за рубежом четвертым стал Владимир Жириновский — 1,75%.
Василий Лихачёв, член ЦИК РФ: «На первом месте Владимир Путин — 403 942 голоса, в процентах это 84,99%. На второй позиции Павел Грудинин (23 938 голосов или 5,04%). Третья позиция у Ксении Собчак (19 331 голос или 4,07%)».
По его словам, Жириновский получил 8306 голосов, Григорий Явлинский — 7478 голосов или 1,75%, Борис Титов — 3098 голосов или 0,65%, Сергей Бабурин — 2018 голосов или 0,42%, а за Максима Сурайкина проголосовал 1441 избиратель за рубежом, то есть он получил 0,3%.
По данным ЦИК, Владимир Путин на избирательных участках за границей получил почти 85% голосов. На втором месте оказался Павел Грудинин — он получил 5,04%, на третьей позиции расположилась Ксения Собчак с 4,07%, которая в России оказалась на четвертой строчке. А по результатам голосования за рубежом четвертым стал Владимир Жириновский — 1,75%.
Василий Лихачёв, член ЦИК РФ: «На первом месте Владимир Путин — 403 942 голоса, в процентах это 84,99%. На второй позиции Павел Грудинин (23 938 голосов или 5,04%). Третья позиция у Ксении Собчак (19 331 голос или 4,07%)».
По его словам, Жириновский получил 8306 голосов, Григорий Явлинский — 7478 голосов или 1,75%, Борис Титов — 3098 голосов или 0,65%, Сергей Бабурин — 2018 голосов или 0,42%, а за Максима Сурайкина проголосовал 1441 избиратель за рубежом, то есть он получил 0,3%.
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