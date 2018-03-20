В Турции объяснили, почему не пропустят танкеры с газом для Украины

Турция не пропустит танкеры со сжиженным газом для Украины через пролив Босфор, поскольку в противном случае будет создана угроза для жителей Стамбула. Об этом заявил посол Турции на Украине Йонет Джан Тезель.
По словам Тезеля, угроза безопасности для густонаселенного Стамбула является основной причиной запрета прохода LNG-танкеров через пролив, сообщает «Укринформ».
Йонет Тезель: «Проход LNG-танкеров через Босфор — проблематичный вопрос. Прежде всего, речь идет о безопасности в уже загруженном и узком проливе. Стамбул — густонаселенный город, а LNG-танкеры значительно больше нефтяных».
Он пояснил, что ранее с нефтяными танкерами уже случались аварии. Если это произойдет с LNG-танкером, то «последствия для Стамбула и его населения будут разрушительными».
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко в ходе государственного визита в Катар заявил, что договорился с эмиром страны о поставках сжиженного природного газа. Причем он не исключил осуществления поставок «по турецкому маршруту через Босфор».
Йонет Тезель: «Проход LNG-танкеров через Босфор — проблематичный вопрос. Прежде всего, речь идет о безопасности в уже загруженном и узком проливе. Стамбул — густонаселенный город, а LNG-танкеры значительно больше нефтяных».
Он пояснил, что ранее с нефтяными танкерами уже случались аварии. Если это произойдет с LNG-танкером, то «последствия для Стамбула и его населения будут разрушительными».
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко в ходе государственного визита в Катар заявил, что договорился с эмиром страны о поставках сжиженного природного газа. Причем он не исключил осуществления поставок «по турецкому маршруту через Босфор».
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