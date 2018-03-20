Белый дом о выборах в РФ: не намерены диктовать другим странам, как действовать

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала состоявшиеся в России 18 марта выборы главы государства, на которых с большим отрывом победил Владимир Путин.
Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов ответила на вопрос о том, считает ли она прошедшие в России выборы честными и свободными. Как заявила пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне знают, что Путина переизбрали на должность главы государства, и не намерены диктовать другим странам, как вести себя. Об этом сообщает ТАСС.
Сара Сандерс: «Что касается выборов: мы сконцентрированы на своих выборах, мы не намерены диктовать другим странам, как действовать. Что мы знаем, так это то, что Путина избрали в его стране, — и мы не можем диктовать им, как действовать. Мы можем сосредоточиться только на честности и свободе наших выборов».
Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что США сохранят жесткую линию поведения в отношении России, когда это необходимо. В частности, речь идет о вопросах санкций, восстановления американских вооруженных сил и энергетике. Но Соединенные Штаты готовы работать с Москвой по ряду вопросов, которые беспокоят обе страны.
Владимир Путин победил на президентских выборах, набрав более 76% голосов при высокой явке. Президент США Дональд Трамп сегодня поздравил российского лидера с переизбранием на высший государственный пост.
Сара Сандерс: «Что касается выборов: мы сконцентрированы на своих выборах, мы не намерены диктовать другим странам, как действовать. Что мы знаем, так это то, что Путина избрали в его стране, — и мы не можем диктовать им, как действовать. Мы можем сосредоточиться только на честности и свободе наших выборов».
Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что США сохранят жесткую линию поведения в отношении России, когда это необходимо. В частности, речь идет о вопросах санкций, восстановления американских вооруженных сил и энергетике. Но Соединенные Штаты готовы работать с Москвой по ряду вопросов, которые беспокоят обе страны.
Владимир Путин победил на президентских выборах, набрав более 76% голосов при высокой явке. Президент США Дональд Трамп сегодня поздравил российского лидера с переизбранием на высший государственный пост.
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