На Украине вандалы осквернили памятник генералу Ватутину

В городе Бердичеве Житомирской области вандалы разбили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину.
Об акте вандализма сообщило местное издание «Бердический взгляд». Инцидент с памятником генералу Ватутину, по данным издания, произошел накануне, 19 марта.
Газета со ссылкой на очевидцев сообщает, что к памятнику генералу Ватутину подошли четверо молодых людей с молотками в руках и разбили мемориальную доску. А на недовольные возгласы очевидцев ответили, что «декоммунизация продолжается».
Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт, участвовал в битве за Днепр и освобождал Киев от фашистов.
Мемориалы, посвященные Ватутину, не раз подвергались нападениям на Украине. В прошлом году в Киеве осквернили памятник советскому военачальнику, повесив на него оскорбительную табличку.
Газета со ссылкой на очевидцев сообщает, что к памятнику генералу Ватутину подошли четверо молодых людей с молотками в руках и разбили мемориальную доску. А на недовольные возгласы очевидцев ответили, что «декоммунизация продолжается».
Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт, участвовал в битве за Днепр и освобождал Киев от фашистов.
Мемориалы, посвященные Ватутину, не раз подвергались нападениям на Украине. В прошлом году в Киеве осквернили памятник советскому военачальнику, повесив на него оскорбительную табличку.
Комментарии