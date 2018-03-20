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    На Украине вандалы осквернили памятник генералу Ватутину

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    • Фото: berdpo.info
    На Украине вандалы осквернили памятник генералу Ватутину

    На Украине вандалы осквернили памятник генералу Ватутину

    На Украине вандалы осквернили памятник генералу Ватутину
  • Фото: berdpo.info

    • В городе Бердичеве Житомирской области вандалы разбили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину.

    Об акте вандализма сообщило местное издание «Бердический взгляд». Инцидент с памятником генералу Ватутину, по данным издания, произошел накануне, 19 марта.

    Газета со ссылкой на очевидцев сообщает, что к памятнику генералу Ватутину подошли четверо молодых людей с молотками в руках и разбили мемориальную доску. А на недовольные возгласы очевидцев ответили, что «декоммунизация продолжается».

    Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт, участвовал в битве за Днепр и освобождал Киев от фашистов.

    Мемориалы, посвященные Ватутину, не раз подвергались нападениям на Украине. В прошлом году в Киеве осквернили памятник советскому военачальнику, повесив на него оскорбительную табличку.

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