Эксперты предсказали, когда в мире начнется восстание машин

В американской Аризоне такси компании Uber сбило женщину, которая на велосипеде выехала на дорогу и попала под колеса. Установлено, что вины перевозчика в гибели человека нет, но это первый подобный случай. Многие напряглись: неужели именно так и начинается то самое восстание машин?
То, чем годами пугали голливудские фильмы, становится реальностью: «умная» машина убила человека. Автомобиль-робот в Аризоне насмерть сбил велосипедистку. При этом в машине, которая сама едет, был еще и водитель — для страховки испытания. Но он то ли отвлекся, то ли не знал, как приказать роботу тормозить. И машина с компьютерным управлением не заметила женщину в темноте. Какие будут последствия, сейчас размышляют эксперты.
Том Крайшер, автоэксперт: «Была ли это вина самой машины-робота или это было бездействие водителя, все равно регулирование в сфере этих машин может стать более строгим. И это затормозит их развитие. Что, вероятно, будет плохо, потому что они были созданы как ответ на все аварии по вине человека».
Искусственный интеллект — наше будущее. И, очевидно, неотвратимое. Современного человека невозможно представить без смартфона. Вот уже собак заводить стали механических. Инцидент с машиной в Америке — это, конечно, частность. Вопрос шире — как скоро мы станем заложниками микроволновки или утюга?
Виталий Дунин-Барковский, доктор физико-математических наук, профессор: «Вот такой распространенный робот-пылесос вполне относится к интеллекту. Почему? Потому что он сам ездит по квартире, вынюхивает углы, обходит препятствия — все это элементы интеллекта. А вообще, что такое интеллект, не очень понятно и у нас с вами».
На сценарий «Терминатора» никто из ученых вроде пока серьезно не рассчитывает. Но есть ведь и другая сторона медали. Не восстание машин против людей, а наоборот — их отказ. Сегодня, если рухнут компьютерные сети, связь, вся автоматика, управляющая коммуникациями, кто вообще будет в состоянии просто развести огонь, чтобы согреться?
Александр Бачило, писатель-фантаст: «Я думаю, что все разговоры о восстании машин бессмысленны. Во-первых, потому что машина запрограммирована на оптимальное решение любой задачи. Зачем ей восстание? Мы уже давно не сопротивляемся. Мы уже давно готовы отдать себя машинам, и чем меньше у нас будет поводов вставать с дивана, тем будем более довольны».
Прогресс отменить невозможно, и это очень хорошо, но тем не менее он же является ловушкой. Это тоже вопрос, который часто задают в голливудских фильмах. Станет ли искусственный действительно интеллектом? Или все-таки сохранит за собой роль пусть умного, но пылесоса?
Подробнее — в видеоматериале.
Том Крайшер, автоэксперт: «Была ли это вина самой машины-робота или это было бездействие водителя, все равно регулирование в сфере этих машин может стать более строгим. И это затормозит их развитие. Что, вероятно, будет плохо, потому что они были созданы как ответ на все аварии по вине человека».
Искусственный интеллект — наше будущее. И, очевидно, неотвратимое. Современного человека невозможно представить без смартфона. Вот уже собак заводить стали механических. Инцидент с машиной в Америке — это, конечно, частность. Вопрос шире — как скоро мы станем заложниками микроволновки или утюга?
Виталий Дунин-Барковский, доктор физико-математических наук, профессор: «Вот такой распространенный робот-пылесос вполне относится к интеллекту. Почему? Потому что он сам ездит по квартире, вынюхивает углы, обходит препятствия — все это элементы интеллекта. А вообще, что такое интеллект, не очень понятно и у нас с вами».
На сценарий «Терминатора» никто из ученых вроде пока серьезно не рассчитывает. Но есть ведь и другая сторона медали. Не восстание машин против людей, а наоборот — их отказ. Сегодня, если рухнут компьютерные сети, связь, вся автоматика, управляющая коммуникациями, кто вообще будет в состоянии просто развести огонь, чтобы согреться?
Александр Бачило, писатель-фантаст: «Я думаю, что все разговоры о восстании машин бессмысленны. Во-первых, потому что машина запрограммирована на оптимальное решение любой задачи. Зачем ей восстание? Мы уже давно не сопротивляемся. Мы уже давно готовы отдать себя машинам, и чем меньше у нас будет поводов вставать с дивана, тем будем более довольны».
Прогресс отменить невозможно, и это очень хорошо, но тем не менее он же является ловушкой. Это тоже вопрос, который часто задают в голливудских фильмах. Станет ли искусственный действительно интеллектом? Или все-таки сохранит за собой роль пусть умного, но пылесоса?
Подробнее — в видеоматериале.
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