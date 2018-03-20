Посла РФ вызвали в МИД Чехии

Посла РФ в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики. Об этом сообщил
советник-посланник российского посольства Феодосий Владышевский.
Феодосий Владышевский: «Могу подтвердить, что посол России в Чехии Александр Владимирович Змеевский действительно приглашен на среду в МИД Чехии».
По его словам, в чешском МИД сообщили, что российского посла вызвали «по срочному вопросу», не уточнив точной причины приглашения.
Между тем на официальной странице МИД Чехии в Twitter 19 марта появилось сообщение, что Прага возражает против «необоснованных утверждений о происхождении нервного агента „Новичок“». При этом публикацию новостей без каких-либо доказательств в ведомстве назвали типичным примером манипулирования информацией в общественной сфере.
Сегодня ведомство сообщило, что потребует у Змеевского объяснить высказанное в Москве мнение, что вещество «Новичок» могло быть произведено в Чехии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, заявила в эфире НТВ, что «наиболее вероятным» источником происхождения «Новичка» являются Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция. При этом она добавила, что по «поводу США тоже надо ставить вопрос».
По его словам, в чешском МИД сообщили, что российского посла вызвали «по срочному вопросу», не уточнив точной причины приглашения.
Между тем на официальной странице МИД Чехии в Twitter 19 марта появилось сообщение, что Прага возражает против «необоснованных утверждений о происхождении нервного агента „Новичок“». При этом публикацию новостей без каких-либо доказательств в ведомстве назвали типичным примером манипулирования информацией в общественной сфере.
Сегодня ведомство сообщило, что потребует у Змеевского объяснить высказанное в Москве мнение, что вещество «Новичок» могло быть произведено в Чехии.
Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, která tvrdila, že látka Novičok použitá při útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR.— MZV ČR (@mzvcr) 20 марта 2018 г.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, заявила в эфире НТВ, что «наиболее вероятным» источником происхождения «Новичка» являются Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция. При этом она добавила, что по «поводу США тоже надо ставить вопрос».
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