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    Посла РФ вызвали в МИД Чехии

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    Посла РФ вызвали в МИД Чехии

    Посла РФ вызвали в МИД Чехии

    Посла РФ в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики. Об этом сообщил советник-посланник российского посольства Феодосий Владышевский.

    Феодосий Владышевский: «Могу подтвердить, что посол России в Чехии Александр Владимирович Змеевский действительно приглашен на среду в МИД Чехии».

    По его словам, в чешском МИД сообщили, что российского посла вызвали «по срочному вопросу», не уточнив точной причины приглашения.

    Между тем на официальной странице МИД Чехии в Twitter 19 марта появилось сообщение, что Прага возражает против «необоснованных утверждений о происхождении нервного агента „Новичок“». При этом публикацию новостей без каких-либо доказательств в ведомстве назвали типичным примером манипулирования информацией в общественной сфере.

    Сегодня ведомство сообщило, что потребует у Змеевского объяснить высказанное в Москве мнение, что вещество «Новичок» могло быть произведено в Чехии.




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    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, заявила в эфире НТВ, что «наиболее вероятным» источником происхождения «Новичка» являются Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция. При этом она добавила, что по «поводу США тоже надо ставить вопрос».

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