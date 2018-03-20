Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
    •  

    Порошенко заявил о готовности Катара поставлять сжиженный газ на Украину

    5 комментариев

    Порошенко заявил о готовности Катара поставлять сжиженный газ на Украину

    Порошенко заявил о готовности Катара поставлять сжиженный газ на Украину

    Президент Украины Пётр Порошенко в ходе государственного визита в Катар заявил, что договорился с эмиром страны о поставках сжиженного природного газа.

    По словам Порошенко, которого цитирует его пресс-служба, «Катар готов предоставить Украине сжиженный газ», а «переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор».

    Президент Украины подчеркнул, что «поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины — Катара создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности».

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь заявил о подписании соглашения о безвизовом режиме с Катаром.

    В начале марта «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки газа и отказался их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту. В связи с этим на Украине был введен режим ограниченного потребления газа.

    В настоящее время стороны ведут переговоры о разрыве всех контрактов на поставки и транзит газа.

    Новости по теме

    Долг Украины «Газпрому»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru