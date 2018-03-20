Порошенко заявил о готовности Катара поставлять сжиженный газ на Украину

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе государственного визита в Катар заявил, что договорился с эмиром страны о поставках сжиженного природного газа.
По словам Порошенко, которого цитирует его пресс-служба, «Катар готов предоставить Украине сжиженный газ», а «переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор».
Президент Украины подчеркнул, что «поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины — Катара создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь заявил о подписании соглашения о безвизовом режиме с Катаром.
В начале марта «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки газа и отказался их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту. В связи с этим на Украине был введен режим ограниченного потребления газа.
В настоящее время стороны ведут переговоры о разрыве всех контрактов на поставки и транзит газа.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор».
Президент Украины подчеркнул, что «поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины — Катара создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь заявил о подписании соглашения о безвизовом режиме с Катаром.
В начале марта «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки газа и отказался их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту. В связи с этим на Украине был введен режим ограниченного потребления газа.
В настоящее время стороны ведут переговоры о разрыве всех контрактов на поставки и транзит газа.
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