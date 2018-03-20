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    Лошадь с телегой без кучера пронеслась по южным окраинам Петербурга. Санкт-Петербург, дороги, животные, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛошадь с телегой без кучера пронеслась по южным окраинам Петербурга

    Лошадь с телегой без кучера пронеслась по южным окраинам Петербурга

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    Лошадь с телегой без кучера пронеслась по южным окраинам Петербурга

    Лошадь с телегой без кучера пронеслась по южным окраинам Петербурга

    Лошадь с телегой без кучера пронеслась по южным окраинам Петербурга

      Житель Красного Села снял на видео, как по улице Ленина в потоке машина ехала гужевая повозка без хозяина.

      Петербургская лошадь составила конкуренцию американским беспилотным автомобилям. Она без кучера, с груженой телегой спокойно разъезжает по дорогам Красного Села. Видео появилось в соцсетях сегодня. И многие поспешили обвинить коня в нарушении правил дорожного движения.

      Но на улицу Ленина она повернула под мигающий зеленый, двигалась по своей полосе, на встречку не выбегала и в отличие от многих машин не играла в шашечки на дороге. Пользователи соцсетей сокрушаются: кончились женщины в русских селениях, некому коня на скаку остановить.

      Другие всерьез обеспокоены состоянием животного: уставшая, голодная лошадь, да еще и заблудилась — ни навигатора, ни кучера. Автор ролика утверждает, что самостоятельный конь бегает уже со вчерашнего дня.

      Удалось ли ему на автопилоте добраться до дома неизвестно. От ГИБДД сообщений о нарушениях правил гужевой повозкой также не поступало.

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