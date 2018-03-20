Петербург простился с политологом Валерием Островским

Родные и коллеги проводили в последний путь политолога, журналиста и историка.

Сегодня в храм Покровской больницы пришли родные и близкие, чтобы проводить Валерия Островского в последний путь. Политолога хорошо знали далеко за пределами родного города. За советами к нему обращались и коллеги по СПбГУ. Островский работал доцентом кафедры международных отношений.



В 1994 году Валерий Петрович был избран депутатом Законодательного собрания первого созыва. Участвовал в разработке городского устава. И именно благодаря ему, ангел-хранитель на шпиле Петропавловской крепости стал одним из официальных символов Петербурга.



Валерий Островский ушел из жизни на 72-м году. До последнего дня он работал. Преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете и писал статьи для городских газет.