В Уэльсе разбился самолет пилотажной группы Королевских ВВС

Самолет пилотажной группы Королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение в Уэльсе. Об этом заявило Минобороны Великобритании.

Из заявления Минобороны Великобритании: «Мы оповещены об произошедшем сегодня инциденте на базе королевских ВВС Вэлли с участием самолета Hawk. Мы расследуем этот инцидент, и было бы неуместно давать дополнительные комментарии на данной стадии».



В свою очередь телеканал Sky News сообщил о падении самолета пилотажной группы. Также отмечается, что на его борту находились два человека, об их судьбе пока ничего не говорится. По некоторым данным, пилот успел катапультироваться. Свидетели инцидента сообщили местным СМИ, что перед тем, как самолет упал и взорвался, в воздухе был виден парашют.



Валлийская служба скорой помощи сообщила, что получила вызов на авиабазу Вэлли в 13:30 по британскому времени (16:30 мск), и что на месте инцидента сейчас находится вертолет медицинской службы.