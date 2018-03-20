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    Источник: в Мурманске троих человек извлекли из-под завалов после взрыва газа

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    • Фото: Помощь пострадавшим Свердлова / vk.com
    Источник: в Мурманске троих человек извлекли <nobr>из-под</nobr> завалов после взрыва газа

    Источник: в Мурманске троих человек извлекли из-под завалов после взрыва газа

    Источник: в Мурманске троих человек извлекли <nobr>из-под</nobr> завалов после взрыва газа
  • Фото: Помощь пострадавшим Свердлова / vk.com

    • В Мурманске на улице Свердлова в жилом доме взорвался газ. В результате обрушились этажи с третьего по пятый.

    Всех жильцов эвакуируют из мурманской пятиэтажки, где произошел взрыв газа. Сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов троих пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС. Однако под завалами остаются еще двое.

    Источник: «Деблокированы три человека. Под завалами остаются еще двое».

    смотретьПри взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек
    При взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек
    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек. Данные о пострадавших разнятся. На месте работают спасатели, медики и следователи. Место происшествия оцеплено.

    По словам очевидцев, в квартире, где произошел взрыв, проживала пожилая женщина, передает РИА Новости. Сообщается, что взрывной волной выбило окна в квартирах соседнего дома.

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