Источник: в Мурманске троих человек извлекли из-под завалов после взрыва газа

В Мурманске на улице Свердлова в жилом доме взорвался газ. В результате обрушились этажи с третьего по пятый.
Всех жильцов эвакуируют из мурманской пятиэтажки, где произошел взрыв газа. Сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов троих пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС. Однако под завалами остаются еще двое.
Источник: «Деблокированы три человека. Под завалами остаются еще двое».
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек. Данные о пострадавших разнятся. На месте работают спасатели, медики и следователи. Место происшествия оцеплено.
По словам очевидцев, в квартире, где произошел взрыв, проживала пожилая женщина, передает РИА Новости. Сообщается, что взрывной волной выбило окна в квартирах соседнего дома.
Источник: «Деблокированы три человека. Под завалами остаются еще двое».
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек. Данные о пострадавших разнятся. На месте работают спасатели, медики и следователи. Место происшествия оцеплено.
По словам очевидцев, в квартире, где произошел взрыв, проживала пожилая женщина, передает РИА Новости. Сообщается, что взрывной волной выбило окна в квартирах соседнего дома.
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