Без денег и машин: несколько питерских автосалонов поймали на мошенничестве

Оперативники экономической полиции проводят обыски сразу в четырех автосалонах города. Их руководство подозревают в крупном мошенничестве при продаже машин.

Сегодня питерские оперативники работали в четырех автосалонах: «Приморский», «Смольный», «Астория-Моторс» и «Автопорт». Их сотрудники дают показания следователям ГУ МВД. Всего выемка документов проходила по более чем 70 адресам.



Экономическая полиция провела масштабную спецоперацию по предотвращению «систематического хищения чужого имущества». Предполагается, что сразу несколько компаний по продаже машин занимались мошенничеством и представляли собой преступное сообщество.



Схема, по которой обманывали граждан, простая: после подписания договора покупателю неожиданно предлагали доплатить немалую сумму. Объясняя это тем, что данной машины уже нет, она продана. Но есть другая чуть дороже.



В случае отказа была велика вероятность, что клиент не получит ни машины, ни денег. Многостраничный договор, в котором мелким шрифтом прописаны кабальные условия, будущие автовладельцы перед покупкой, как правило, читали невнимательно.



Увеличение банковской ставки при кредитовании в несколько раз покупки еще одна серьезная претензия покупателей. И эта навязанная услуга также прописана мелким шрифтом в договоре. В итоге за среднюю иномарку экономкласса люди платят как за новый элитный автомобиль.



Сегодняшняя операция полиции — итог того, что количество обманутых покупателей исчисляется уже десятками. Они пытались по-хорошему договориться с салоном и вернуть свои деньги, но задача оказалась не под силу. В итоге возмущенные люди даже устроили акцию протеста.



Поэтому следующий ход сделали правоохранительные органы. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правда, пока неизвестно, кому конкретно предъявлено обвинение. Объектами сегодняшней операции стали сразу несколько автосалонов. И судя по предварительной информации, статья о мошенничестве не последняя. Следствие планирует закрепить уголовное дело статьей «Организация преступного сообщества». А это куда серьезнее, до 20 лет колонии, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.