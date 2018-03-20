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    Открывший стрельбу в школе штата Мэриленд ученик госпитализирован

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    Открывший стрельбу в школе штата Мэриленд ученик госпитализирован

    Открывший стрельбу в школе штата Мэриленд ученик госпитализирован

    Открывший стрельбу в школе штата Мэриленд ученик госпитализирован
  • Фото: Associated Press © 2018, Alex Brandon

    • Шериф округа Сейнт Мэри Тим Кэмерон сообщил подробности случившегося в школе «Грейт Миллс».

    В результате стрельбы в школе «Грейт Миллс» в штате Мэриленд пострадали три человека. Как заявил телеканалу NBC шериф округа Сейнт Мэри, огонь открыл один из учеников. Подросток был ранен, его доставили в больницу в критическом состоянии.

    Тим Кэмерон, шериф: «В начале учебного дня неизвестный открыл стрельбу в школьном коридоре по девушке, в результате был также ранен еще один ученик».

    В школе в тот момент находился сотрудник правоохранительных органов. Между ним и учеником произошла короткая перестрелка. В результате нападавший ученик был ранен.

    Информации о жертвах не поступало. Территория школы оцеплена, на месте по-прежнему работает полиция. Учеников доставили в другое учебное учреждение — школу Leonardtown.

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