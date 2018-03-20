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    Путин предрек бурный рост внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники. Путин, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин предрек бурный рост внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники

    Путин предрек бурный рост внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники

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    Путин предрек бурный рост внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники

    Путин предрек бурный рост внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники

    Путин предрек бурный рост внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники

      Объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники составляет 120 миллиардов рублей, и в ближайшие годы он будет активно расти.

      Владимир Путин назвал эту цифру на совещании, посвященном развитию отрасли. Благодаря государственной программе развития объем выпуска продукции радиоэлектроники увеличился в 3,5 раза.

      Владимир Путин, президент РФ: «Объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники весьма и весьма внушителен: по самым скромным оценкам, он составляет примерно 120 миллиардов рублей и, по мнению экспертов, в ближайшие десятилетия будет активно расти, в том числе с учетом цифровизации экономики, развития связи пятого поколения, Интернета вещей, робототехники».

      Президент подчеркнул: собственные разработки в этой сфере — залог технической независимости страны и база для инновационного развития экономики.

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