Путин предрек бурный рост внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники

Объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники составляет 120 миллиардов рублей, и в ближайшие годы он будет активно расти.

Владимир Путин назвал эту цифру на совещании, посвященном развитию отрасли. Благодаря государственной программе развития объем выпуска продукции радиоэлектроники увеличился в 3,5 раза.



Владимир Путин, президент РФ: «Объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники весьма и весьма внушителен: по самым скромным оценкам, он составляет примерно 120 миллиардов рублей и, по мнению экспертов, в ближайшие десятилетия будет активно расти, в том числе с учетом цифровизации экономики, развития связи пятого поколения, Интернета вещей, робототехники».



Президент подчеркнул: собственные разработки в этой сфере — залог технической независимости страны и база для инновационного развития экономики.