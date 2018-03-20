Болезнь или увлечение: до чего может довести любовь к селфи

Врачи во всем мире спорят, до чего может довести человека селфимания. Желание фотографировать себя и выкладывать снимки в Сеть называют чуть ли не душевным расстройством. Любителей селфи теперь можно встретить даже на приеме у наркологов и психиатров. Есть ли в действительности повод для паники?

В кафе, за рулем, в спортзале, в туалете, с животным, в поезде — все это селфи. Им восхищаются, о нем снимают кино, а недавно один американский священник даже назвал грехом, хотя и папа римский, как известно, не прочь запостить свое фото. Селфи не прошло и мимо ученого мира, где психологи разделились на тех, кто не видит в этом явлении ничего плохого, и тех, кто считает эту одержимость серьезным недугом. Для него даже придумали термин — селфитис.



Пусть и не на 100%, но этот тест показывает, зависимы вы от селфи или нет. И если да, то насколько. Ученые придумали классификацию данного расстройства, всего три стадии. Первая — пограничное расстройство. Это когда человек фотографирует себя трижды в день, но не выкладывает снимки в соцсетях. Вторая — это уже острая форма. Те же три снимка в день, но уже с публикацией. Третья разновидность селфитис — это хроническая форма. Неконтролируемое желание фотографироваться и выкладывать это в социальных сетях. Если в цифрах, то от шести опубликованных собственных снимков в день.



Пока официальной статистики зависимых от селфи нет, но к наркологам и психологам начали приводить молодых людей, которые ради лайков готовы на все.



Андрей Петров: «Я так полностью погрузился в это, что не заметил, как меня самого вырвало из реального мира. В стремлении создать какую-то красивую картинку какой-то идеальной жизни и выдавать себя не таким, какой я есть на самом деле».



Психологи говорят о том, что в основе этого лежит недостаток внимания и самоуважения. Но не стоит делать из селфи страшилку. В меру это даже полезно. Ведь среди любителей фотографироваться и президенты, и звезды, и даже английская королева.