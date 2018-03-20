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    Глава Amazon прогулялся по улице с роботом-собакой

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    • Фото: Jeff Bezos / twitter.com
    Глава Amazon прогулялся по улице с <nobr>роботом-собакой</nobr>

    Глава Amazon прогулялся по улице с роботом-собакой

    Глава Amazon прогулялся по улице с <nobr>роботом-собакой</nobr>
  • Фото: Jeff Bezos / twitter.com

    • Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос прогулялся с четвероногим роботом.

    Снимок с прогулки бизнесмен выложил в своем Twitter. Фото собрало 18 тысяч лайков. Некоторые пользователи пошутили, что Безос с собакой SpotMini выглядят так, как будто замышляют «всех убить».

    Взять с собой робота миллиардер решил на конференцию MARS, посвященной робототехнике и исследованию космоса.

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    Пес SpotMini от американской робототехнической компании Boston Dynamics весом около 25–30 кг был представлен два года назад, не так давно была продемонстрирована более усовершенствованная версия. Компания время от времени показывает публике новые навыки своих роботов.

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