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    Президент Польши решил бойкотировать открытие ЧМ по футболу в России

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    Президент Польши решил бойкотировать открытие ЧМ по футболу в России

    Президент Польши решил бойкотировать открытие ЧМ по футболу в России

    Анджей Дуда решил не ехать на открытие мундиаля. Ранее британская королевская семья отказалась от поездки в Россию.

    Президент Польши не поедет на открытие чемпионата мира по футболу в Россию. Об этом заявили в его канцелярии, передает RMF 24. Если Анджей Дуда и отправится в Россию, то только на матч польской команды.

    Кшиштоф Щерский: «Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России».

    Ранее в польских СМИ появились сообщения о том, что Варшава рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

    Ранее британское правительство в связи с делом об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля, понизило уровень делегации, которая отравится в Россию. Королевская семья не будет присутствовать на открытии мундиаля. Кроме того, из Лондона решили выслать 23 российских дипломатов.

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    Лондон рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России
    Напомним, бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, указав, что якобы использованное отравляющее вещество «Новичок» было разработано в России. В Москве отвергают все обвинения и отмечают их бездоказательность. А разработчик «Новичка» высказал мнение, что за инцидентом в Солсбери могут стоят сами британцы.

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