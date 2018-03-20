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    Синоптики: 20 марта в Москве стало самым теплым днем года

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    Синоптики: 20 марта в Москве стало самым теплым днем года

    Синоптики: 20 марта в Москве стало самым теплым днем года

    Температура воздуха на базовой метеостанции Москвы к 14:00 вторника поднялась до 4,3 градуса. Таким образом сегодняшний день в столице стал самым теплым с начала 2018 года.

    Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, предыдущий максимум был зафиксирован в новогодние каникулы 4 января, когда температура поднялась до 4,1 градуса тепла.

    Исторический максимум 20 марта был установлен в 1990 году, когда температура поднялась до плюс 16,8 градуса.

    По прогнозам синоптиков, в последующие дни текущей недели в дневные часы температура будет держаться в районе нулевой отметки, а в ночные часы по-прежнему морозно — до минус 8–10 градусов. При облачной с прояснениями погоде со среды возможны небольшие осадки.

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