Синоптики: 20 марта в Москве стало самым теплым днем года

Температура воздуха на базовой метеостанции Москвы к 14:00 вторника поднялась до 4,3 градуса. Таким образом сегодняшний день в столице стал самым теплым с начала 2018 года.
Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, предыдущий максимум был зафиксирован в новогодние каникулы 4 января, когда температура поднялась до 4,1 градуса тепла.
Исторический максимум 20 марта был установлен в 1990 году, когда температура поднялась до плюс 16,8 градуса.
По прогнозам синоптиков, в последующие дни текущей недели в дневные часы температура будет держаться в районе нулевой отметки, а в ночные часы по-прежнему морозно — до минус 8–10 градусов. При облачной с прояснениями погоде со среды возможны небольшие осадки.
Исторический максимум 20 марта был установлен в 1990 году, когда температура поднялась до плюс 16,8 градуса.
По прогнозам синоптиков, в последующие дни текущей недели в дневные часы температура будет держаться в районе нулевой отметки, а в ночные часы по-прежнему морозно — до минус 8–10 градусов. При облачной с прояснениями погоде со среды возможны небольшие осадки.
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