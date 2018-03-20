В Волгограде судят мужчину, который убил двух девушек после вечеринки в ночном клубе

В Волгограде начали судить Александра Масленникова, которого обвиняют в жестоком убийстве двух женщин. По версии сыщиков, он расправился с ними после вечеринки в
караоке-клубе.
Масленников предложил своим жертвам — Дарье Лабутиной и Ольге Шапошниковой — продолжить вечер у него дома. Уже в квартире одна из них повздорила с обвиняемым, и он нанес ей смертельный удар. А после решил избавиться и от свидетельницы. Тревогу забили родственники погибших. Началась череда разбирательств. В итоге арестовали Масленникова спустя 10 дней в подмосковных Химках.
Артём Абрамов, друг Ольги Шапошниковой: «Я считаю, что это преступление из ряда вон. Я считаю, что этот человек должен сидеть пожизненно. Да вообще это не человек, его человеком не назовешь».
Сразу после задержания Масленников во всем признался. За двойное убийство ему грозит пожизненное заключение. Известно, что ранее он уже был судим за разбой, грабежи и изнасилование.
Артём Абрамов, друг Ольги Шапошниковой: «Я считаю, что это преступление из ряда вон. Я считаю, что этот человек должен сидеть пожизненно. Да вообще это не человек, его человеком не назовешь».
Сразу после задержания Масленников во всем признался. За двойное убийство ему грозит пожизненное заключение. Известно, что ранее он уже был судим за разбой, грабежи и изнасилование.
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