Юнкер поздравил Путина с победой на выборах

Председатель Европейской комиссии
Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Письмо с поздравлениями Юнкера зачитал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
В письме Юнкер поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства и подчеркнул важность позитивных отношений между Россией и Евросоюзом для безопасности в Европе, передает «Интерфакс».
Жан-Клод Юнкер: «Нашей общей целью должен быть общеевропейский надежный и безопасный порядок. Надеюсь, что вы сможете использовать ваш четвертый мандат, чтобы добиваться такой цели».
Юнкер отметил, что будет являться партнером в этих усилиях, а также пожелал Путину успехов в достижении поставленных целей во время нового срока на посту президента.
Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах лидеры ряда государств, в том числе канцлер германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие. При этом поздравлений от президента США Путину так и не поступило.
Жан-Клод Юнкер: «Нашей общей целью должен быть общеевропейский надежный и безопасный порядок. Надеюсь, что вы сможете использовать ваш четвертый мандат, чтобы добиваться такой цели».
Юнкер отметил, что будет являться партнером в этих усилиях, а также пожелал Путину успехов в достижении поставленных целей во время нового срока на посту президента.
Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах лидеры ряда государств, в том числе канцлер германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие. При этом поздравлений от президента США Путину так и не поступило.
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