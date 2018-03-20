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    Юнкер поздравил Путина с победой на выборах

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    Юнкер поздравил Путина с победой на выборах

    Юнкер поздравил Путина с победой на выборах

    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Письмо с поздравлениями Юнкера зачитал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

    В письме Юнкер поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства и подчеркнул важность позитивных отношений между Россией и Евросоюзом для безопасности в Европе, передает «Интерфакс».

    Жан-Клод Юнкер: «Нашей общей целью должен быть общеевропейский надежный и безопасный порядок. Надеюсь, что вы сможете использовать ваш четвертый мандат, чтобы добиваться такой цели».

    Юнкер отметил, что будет являться партнером в этих усилиях, а также пожелал Путину успехов в достижении поставленных целей во время нового срока на посту президента.

    смотретьМеркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах
    Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах
    Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах лидеры ряда государств, в том числе канцлер германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие. При этом поздравлений от президента США Путину так и не поступило.

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