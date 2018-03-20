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    Школьные каникулы в Петербурге начинаются раньше из-за вспышки ОРВИ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Денис Гуков
    Школьные каникулы в Петербурге начинаются раньше <nobr>из-за</nobr> вспышки ОРВИ

    Школьные каникулы в Петербурге начинаются раньше из-за вспышки ОРВИ

    Школьные каникулы в Петербурге начинаются раньше <nobr>из-за</nobr> вспышки ОРВИ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Денис Гуков

    • В связи со вспышкой гриппа и ОРВИ образовательные учреждения уходят на каникулы на три дня раньше, с 21 марта.

    О вспышке ОРВИ сообщает Роспотребнадзор. Постановление главного санитарного врача вынудило городской комитет по образованию объявить о весенних каникулах досрочно. Они продлятся с 21 марта по 1 апреля.

    Как сообщает ТАСС, с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельные пороговые значения в среднем на 63,5%, среди школьников 7–14 лет — на 54,6%, среди взрослого населения от 15 лет и старше — на 85,6%. Также увеличилось число больных с тяжелыми формами вирусов, которые нуждаются в госпитализации.

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