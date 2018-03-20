Актер Сергей Терещенко вышел на рейд ГИБДД в светоотражающем жилете

Водители, проезжавшие сегодня по одной из подмосковных трасс, стали свидетелями необычного рейда ГИБДД. Вместе с инспекторами на дорогу вышел актер сериалов Сергей Терещенко в светоотражающем жилете. Дело в том, что артист вызвался помочь полицейским презентовать новый дорожный атрибут, который теперь должен быть в гардеробе каждого водителя.

Весеннюю коллекцию прет-а-порте от сотрудников ГИБДД Сергей Терещенко демонстрировал впервые в жизни. Кстати, отныне светоотражающий жилет должен быть в гардеробе у каждого автомобилиста. Без него в темное время суток на обочине загородной трассы появляться запрещено. Дело за малым — рассказать об этом водителям и раздать обновки.



Сергей Терещенко: «Я вас приодену, чтобы вы были таким же красивым, молодым и модным, как я. И этот жилет ваш — от ГИБДД Московской области».



Среди автомобилистов, надо сказать, нашлись и весьма осведомленные личности. Например, Андрей Фрольцов, не дожидаясь официальных постановлений, уже купил себе светоотражающий жилет. Говорит, так ему спокойней.



Андрей Фрольцов: «Мы уже давно приняли меры, купили браслетики светоотражающие ребенку, жене. У нас жилетка давно уже ездит в машине».



Попутно в ГИБДД разъяснили детали нового постановления. Наличие жилета не будут проверять при остановке, как аптечку и огнетушитель. К тому же и за отсутствие жилета наказывать рублем пока не будут. Решено дать водителям некоторое время на то, чтобы привыкли к новой моде. Но не исключено, что в будущем все же может появиться штраф для забывчивых автомобилистов.



Подробности — в видеоматериале.

