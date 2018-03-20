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    На Урале прошли обыски у «главнокомандующего войсками СССР», угрожавшего военным. армия и флот РФ, Екатеринбург, обыски, СССР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Урале прошли обыски у «главнокомандующего войсками СССР», угрожавшего военным

    На Урале прошли обыски у «главнокомандующего войсками СССР», угрожавшего военным

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    На Урале прошли обыски у «главнокомандующего войсками СССР», угрожавшего военным

    На Урале прошли обыски у «главнокомандующего войсками СССР», угрожавшего военным

    На Урале прошли обыски у «главнокомандующего войсками СССР», угрожавшего военным

      В Екатеринбурге прошли обыски в квартире человека, который называет себя «главнокомандующим войсками СССР». Как следует из материалов дела, вместе с так называемыми соратниками он рассылал в воинские части что-то вроде приказов с требованием начать служить Советскому Союзу. Однако российское законодательство трактует такие действия как публичные призывы к экстремистской деятельности.

      Оказавшись в квартире, сотрудники ФСБ действительно словно перенеслись в прошлое: в сервантах — хрусталь, кровать аккуратно заправлена шерстяным одеялом. Хозяин Андрей Злоказов первым делом потребовал у оперативников документы, а в ответ гордо показал удостоверение «командующего вооруженными силами территории Свердловской области РСФСР».

      Подобных удостоверений у Злоказова оказалась тьма. Он и руководитель КГБ, и главный судья, и председатель военного трибунала. Впрочем, чаще всего Злоказов просит называть себя просто верховным главнокомандующим войск СССР и по совместительству министром иностранных дел. Сотрудники ФСБ нашли в его квартире два десятка удостоверений, печати, сотни постановлений и приказов, которые Злоказов вместе с соратниками рассылал по воинским частям Свердловской области.

      Никита Карпов, старший следователь СО УФСБ РФ по ЦВО: «В этих приказах он всячески призывает вступать на сторону вооруженных сил СССР. А в случае отказа от вступления угрожает убийством и ликвидацией, военным трибуналом, в том числе и семьям военнослужащих. На исполнение приказа он дает 72 часа. Но 72 часа уже прошли, к счастью, все живы».

      Андрей Злоказов считает себя еще и блогером. Через ролики и прямые эфиры в соцсетях он искал себе новых клиентов, предлагал вступить в СССР и получить паспорт гражданина Советского Союза на «выгодных условиях». Недавно у него появился новый сайт, где полным ходом идет набор в так называемые вооруженные силы СССР. А еще один идеолог движения представляется как врио президента СССР.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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