Житель Кишинёва случайно подорвал гранату, пытаясь украсть сигареты

Полиция установила обстоятельства взрыва в одном из магазинов в центре столицы Молдавии.
Взрыв произошел сегодня днем в продуктовом магазине напротив Центрального кладбища в Кишинёве. Жертвами стали два человека. Установлено, что взорвалась граната. Она, как выяснили правоохранители, принадлежала неоднократно судимому местному жителю 1968 года рождения.
Александр Пынзарь, начальник Генерального инспектората полиции Молдавии: «Установлено, что ранее он был неоднократно судим за различные нарушения».
Граната находилась у мужчины в сумке или в кармане, когда он зашел в помещение. По версии полиции, мужчина случайно уронил боеприпас, когда пытался украсть из магазина 10 пачек сигарет. В результате граната взорвалась.
Александр Пынзарь: «Он взял 10 пачек сигарет и попытался выйти, не оплатив покупку. Продавщица не разрешила вынести сигареты. Выйдя из магазина, он уронил гранату, которая взорвалась на входе. Данный гражданин погиб, погиб также еще один человек, который находился у магазина. Продавщица и еще один человек в магазине были ранены. Ведется расследование».
Александр Пынзарь, начальник Генерального инспектората полиции Молдавии: «Установлено, что ранее он был неоднократно судим за различные нарушения».
Граната находилась у мужчины в сумке или в кармане, когда он зашел в помещение. По версии полиции, мужчина случайно уронил боеприпас, когда пытался украсть из магазина 10 пачек сигарет. В результате граната взорвалась.
Александр Пынзарь: «Он взял 10 пачек сигарет и попытался выйти, не оплатив покупку. Продавщица не разрешила вынести сигареты. Выйдя из магазина, он уронил гранату, которая взорвалась на входе. Данный гражданин погиб, погиб также еще один человек, который находился у магазина. Продавщица и еще один человек в магазине были ранены. Ведется расследование».
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