За несколько дней после запуска приложение НТВ для Apple TV заняло третье место в российском AppStore среди всех приложений для Apple TV и первое место в категории «Новости».
Приложение дает возможность обладателям приставки Apple TV смотреть прямой эфир и любые программы телеканала. Помимо просмотра видеоконтента, пользователи могут читать текстовые версии новостей. Кроме того, приложение позволяет подписаться на выпуски любимых программ.
Пользователям приложения НТВ на Apple TV также доступно орбитное вещание* и просмотр тематических каналов «НТВ Сериал», «НТВ Право» и «НТВ Стиль».
*С сентября 2017 года на сайте НТВ.Ru началась трансляция орбит вещания для всех часовых поясов страны. Пользователь, зашедший на НТВ.Ru из любой точки России, увидит то, что сейчас идет в эфире НТВ именно в его регионе. НТВ — первый российский телеканал, реализовавший данную технологию на своем сайте и в мобильных приложениях. В результате просмотры в российских регионах прямого эфира НТВ через сайт и мобильные приложения выросли на 250%.
Трансляция тематических каналов «НТВ Сериал», «НТВ Право» и «НТВ Стиль» на НТВ.Ru и в мобильных приложениях началась 14 марта 2018 года. Сетку каналов составили лучшие проекты, фильмы и сериалы из библиотеки НТВ. Таким образом, НТВ стал единственным российским телеканалом, который сделал все свое эфирное вещание, включая орбиты и тематические каналы, доступным в полном объеме на собственных digital-платформах.
Пользователям приложения НТВ на Apple TV также доступно орбитное вещание* и просмотр тематических каналов «НТВ Сериал», «НТВ Право» и «НТВ Стиль».
*С сентября 2017 года на сайте НТВ.Ru началась трансляция орбит вещания для всех часовых поясов страны. Пользователь, зашедший на НТВ.Ru из любой точки России, увидит то, что сейчас идет в эфире НТВ именно в его регионе. НТВ — первый российский телеканал, реализовавший данную технологию на своем сайте и в мобильных приложениях. В результате просмотры в российских регионах прямого эфира НТВ через сайт и мобильные приложения выросли на 250%.
Трансляция тематических каналов «НТВ Сериал», «НТВ Право» и «НТВ Стиль» на НТВ.Ru и в мобильных приложениях началась 14 марта 2018 года. Сетку каналов составили лучшие проекты, фильмы и сериалы из библиотеки НТВ. Таким образом, НТВ стал единственным российским телеканалом, который сделал все свое эфирное вещание, включая орбиты и тематические каналы, доступным в полном объеме на собственных digital-платформах.
Комментарии