Из Афганистана в Россию экстрадировали вербовщика террористов

Следователи допрашивают вербовщика террористических организаций, которому долгое время удавалось скрываться на территории Афганистана.

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Этой ночью жителя Тверской области под усиленным конвоем доставили в Москву из Кабула. В терминале аэропорта Шереметьево его встречали сотрудники ФСБ, которым и удалось установить местонахождение вероятного преступника.



По данным силовиков, задержанный занимался финансированием ячеек экстремистских сообществ на территории РФ, но, как только попал в поле зрения правоохранителей, поспешил покинуть Россию, потому был объявлен в международный розыск. В ближайшее время обвиняемого этапируют в Тверь, где он предстанет перед судом.