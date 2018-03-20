В Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений от Трампа

Отсутствие поздравления Дональда Трампа Владимиру Путину в связи с победой на выборах не стоит считать недружественным шагом. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Не нужно считать это недружественным шагом».
По словам Пескова, Владимир Путин получает большое количество поздравлений от лидеров других стран. При этом он не смог конкретизировать, поступало ли какое-либо поздравление от американской стороны.
Дмитрий Песков: «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье — утро вечера мудренее».
В то же время Песков констатировал, что российский лидер «остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами».
Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах лидеры ряда государств, в том числе канцлер германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
По словам Пескова, Владимир Путин получает большое количество поздравлений от лидеров других стран. При этом он не смог конкретизировать, поступало ли какое-либо поздравление от американской стороны.
Дмитрий Песков: «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье — утро вечера мудренее».
В то же время Песков констатировал, что российский лидер «остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами».
Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах лидеры ряда государств, в том числе канцлер германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
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