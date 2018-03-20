FIFA довольна стадионом в Екатеринбурге

Екатеринбург сегодня проходит инспекцию Международной федерации футбола.

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Представители FIFA осматривают построенную спортивную арену, на которой пройдут матчи чемпионата мира по футболу. В федерации уже отметили, что довольны готовностью стадиона.



Также в преддверии чемпионата мира в Свердловской области подготовлены тренировочные базы для команд, создана необходимая инфраструктура для размещения и транспортировки спортсменов и болельщиков.



Матчи чемпионата мира по футболу начнутся в Екатеринбурге 15 июня.

