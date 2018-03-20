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    FIFA довольна стадионом в Екатеринбурге. Екатеринбург, спорт, стадионы, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFIFA довольна стадионом в Екатеринбурге

    FIFA довольна стадионом в Екатеринбурге

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    FIFA довольна стадионом в Екатеринбурге

    FIFA довольна стадионом в Екатеринбурге

    FIFA довольна стадионом в Екатеринбурге

      Екатеринбург сегодня проходит инспекцию Международной федерации футбола.

      Представители FIFA осматривают построенную спортивную арену, на которой пройдут матчи чемпионата мира по футболу. В федерации уже отметили, что довольны готовностью стадиона.

      Также в преддверии чемпионата мира в Свердловской области подготовлены тренировочные базы для команд, создана необходимая инфраструктура для размещения и транспортировки спортсменов и болельщиков.

      Матчи чемпионата мира по футболу начнутся в Екатеринбурге 15 июня.

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