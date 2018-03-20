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    В Кишинёве произошел взрыв в магазине: есть жертвы. взрывы, магазины, Молдавия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кишинёве произошел взрыв в магазине: есть жертвы

    В Кишинёве произошел взрыв в магазине: есть жертвы

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    В Кишинёве произошел взрыв в магазине: есть жертвы

    В Кишинёве произошел взрыв в магазине: есть жертвы

    В Кишинёве произошел взрыв в магазине: есть жертвы

      В центре столицы Молдавии произошел взрыв в одном из магазинов. Погибли два человека, еще несколько пострадали.

      В Генеральном инспекторате полиции Кишинева сообщили, что взрыв прогремел около полудня в небольшом продовольственном магазине на углу улиц Армянская и Матеевича в центре Кишинёва, передает «Интерфакс».

      По предварительным данным, покупатель подорвал гранату у входа в магазин. Известно о двоих погибших и нескольких пострадавших. На месте работают спасатели и правоохранители. Место происшествия оцеплено.

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