В Кишинёве произошел взрыв в магазине: есть жертвы

В центре столицы Молдавии произошел взрыв в одном из магазинов. Погибли два человека, еще несколько пострадали.
В Генеральном инспекторате полиции Кишинева сообщили, что взрыв прогремел около полудня в небольшом продовольственном магазине на углу улиц Армянская и Матеевича в центре Кишинёва, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, покупатель подорвал гранату у входа в магазин. Известно о двоих погибших и нескольких пострадавших. На месте работают спасатели и правоохранители. Место происшествия оцеплено.
По предварительным данным, покупатель подорвал гранату у входа в магазин. Известно о двоих погибших и нескольких пострадавших. На месте работают спасатели и правоохранители. Место происшествия оцеплено.
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