Шойгу: почти 80 тысяч человек выведены из Восточной Гуты

Почти 80 тысяч мирных жителей выведены из Восточной Гуты в Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.
В ходе совещания министр отметил, что возглавляемая США коалиция активизируют действия своих вооруженных сил вокруг Сирии. При этом сохраняется возможность применения террористами отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить в использовании химоружия сирийские вооруженные силы. Шойгу подчеркнул, что только за последнюю неделю были пресечены три таких попытки, передает «Интерфакс».
Сергей Шойгу: «Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии».
По словам Шойгу, за последние пять дней по гуманитарным коридорам из Восточной Гуты были выведены 79 655 человек. Беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция осуществляется под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон. Также Шойгу рассказал, что к настоящему времени освобождено более 65% территории Восточной Гуты.
Как сообщалось, в понедельник из Восточной Гуты вышли еще несколько тысяч мирных жителей. Спасшиеся люди рассказали о бесчинствах «Армии ислама» на территориях, подконтрольных боевикам.
Сергей Шойгу: «Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии».
По словам Шойгу, за последние пять дней по гуманитарным коридорам из Восточной Гуты были выведены 79 655 человек. Беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция осуществляется под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон. Также Шойгу рассказал, что к настоящему времени освобождено более 65% территории Восточной Гуты.
Как сообщалось, в понедельник из Восточной Гуты вышли еще несколько тысяч мирных жителей. Спасшиеся люди рассказали о бесчинствах «Армии ислама» на территориях, подконтрольных боевикам.
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