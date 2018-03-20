Песков прокомментировал «маниакальные желания» США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Вашингтона обсудить с Эр-Риядом, «как заставить Россию заплатить за действия в Сирии и поддержку Ирана».
Песков назвал происходящее «маниакальным желанием» США постоянно заставлять Россию за что-то платить.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана. Россия всегда платила и платит по своим счетам, но чужих счетов она оплачивать не собирается».
Пресс-секретарь президента добавил, что Москву не беспокоит визит в США саудовского принца, поскольку Россия относится с уважением к двусторонним отношениям третьих стран.
Он также добавил, что приоритетом Москвы остаются выстраивание и развитие добрых отношений с Эр-Риядом и реализация договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в РФ короля Саудовской Аравии.
Дмитрий Песков: «Мы высоко ценим эти результаты. И, безусловно, в настоящий момент мы исходим из того, что и Эр-Рияд, и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения. Все остальное — это не наше дело».
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Россия «раздувает кризис» на Ближнем Востоке, чтобы подорвать американо-саудовские отношения. Он также добавил, что Госдеп в ближайшее время проведет консультации с Эр-Риядом, чтобы доказать, что Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана. Россия всегда платила и платит по своим счетам, но чужих счетов она оплачивать не собирается».
Пресс-секретарь президента добавил, что Москву не беспокоит визит в США саудовского принца, поскольку Россия относится с уважением к двусторонним отношениям третьих стран.
Он также добавил, что приоритетом Москвы остаются выстраивание и развитие добрых отношений с Эр-Риядом и реализация договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в РФ короля Саудовской Аравии.
Дмитрий Песков: «Мы высоко ценим эти результаты. И, безусловно, в настоящий момент мы исходим из того, что и Эр-Рияд, и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения. Все остальное — это не наше дело».
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Россия «раздувает кризис» на Ближнем Востоке, чтобы подорвать американо-саудовские отношения. Он также добавил, что Госдеп в ближайшее время проведет консультации с Эр-Риядом, чтобы доказать, что Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу».
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