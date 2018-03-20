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    Камеры сняли нападение пассажира с ножом на сотрудника метро. видеонаблюдение, задержание, метро, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКамеры сняли нападение пассажира с ножом на сотрудника метро

    Камеры сняли нападение пассажира с ножом на сотрудника метро

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    Камеры сняли нападение пассажира с ножом на сотрудника метро

    Камеры сняли нападение пассажира с ножом на сотрудника метро

    Камеры сняли нападение пассажира с ножом на сотрудника метро

      Стражи порядка задержали пассажира подземки, который набросился с ножом на сотрудника метрополитена.

      Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Нападение произошло на станции «Пролетарская» после того, как дежурный по безопасности попросил мужчину сдать рюкзак для проверки.

      Однако вместо того, чтобы сделать это, пассажир достал холодное оружие и нанес несколько ударов. Сотрудник метро сначала пытался выбить нож у злоумышленника, затем спрятался в служебном помещении. Его коллеги позвонили в полицию.

      С задержанным беседуют правоохранители. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинения.

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