Заключенный «Владимирского централа» судится из-за громкой музыки в тюрьме

Заключенный «Владимирского централа» не может больше слушать одноименную песню. В суде стартовал беспрецедентный процесс. Арестант пожаловался на то, что тюремное радио вызывает у него мигрени. Громкоговорители в подобных спецучреждениях включают рано утром.

Арестант Александр Филиппов предстал перед судом по видеосвязи. Только уже не в качестве обвиняемого, а истца. Филиппов настаивает: в его камере слишком громко включают радио. И дело вовсе не в том, что музыкальные вкусы администрации исправительного учреждения ему не нравятся. Заключенный уверяет: децибелы зашкаливают, что якобы провоцирует у него приступы мигрени. А жить по тюремному распорядку ему придется еще долго — после финальной апелляции приговор по его делу оставили без изменений: 4,5 года колонии общего режима.



Прежде чем пойти по этапу, Филиппов руководил крупной энергетической компанией. И, как доказали следователи, незаконно завышал тарифы. Благодаря этому он обогатился как минимум на 12 миллионов рублей. Конечно, с такими доходами он мог себе позволить «заказывать музыку». Но теперь вынужден довольствоваться чужим выбором. Но главное, как уверяет адвокат арестанта, его клиент не может регулировать ни частоту, ни громкость.



На заседании адвокат позицию своего подзащитного разыграл как по нотам. Даже медицинские справки предоставил: оказалось, что у Филиппова действительно проблемы с давлением и сердцем. Получается, стресс в виде шансона действительно может быть причиной головных болей. Так что недолго музыка играла: суд обязал на время разбирательства отключить приемник в камере Филиппова.



Подробности — в видеоматериале.