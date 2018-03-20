Шойгу: госпрограмму вооружения поменяют после послания Путина

План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными Владимиром Путиным во время его обращения к Федеральному собранию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.
Сергей Шойгу: «В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018–2027 годы будут внесены соответствующие коррективы».
Шойгу напомнил, что Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию наметил важнейшие задачи, которые стране придется решить в ближайшие годы.
В частности, по словам министра, необходимо продолжить последовательно наращивать долю новейшего вооружения, увеличивать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск. Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военных, передает РИА Новости.
Ранее на сайте президента России был опубликован полный перечень поручений Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию.
Шойгу напомнил, что Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию наметил важнейшие задачи, которые стране придется решить в ближайшие годы.
В частности, по словам министра, необходимо продолжить последовательно наращивать долю новейшего вооружения, увеличивать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск. Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военных, передает РИА Новости.
Ранее на сайте президента России был опубликован полный перечень поручений Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию.
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