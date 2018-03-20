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    Шойгу: госпрограмму вооружения поменяют после послания Путина

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    Шойгу: госпрограмму вооружения поменяют после послания Путина

    Шойгу: госпрограмму вооружения поменяют после послания Путина

    План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными Владимиром Путиным во время его обращения к Федеральному собранию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.

    Сергей Шойгу: «В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018–2027 годы будут внесены соответствующие коррективы».

    Шойгу напомнил, что Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию наметил важнейшие задачи, которые стране придется решить в ближайшие годы.

    В частности, по словам министра, необходимо продолжить последовательно наращивать долю новейшего вооружения, увеличивать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск. Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военных, передает РИА Новости.

    смотретьПутин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию
    Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию
    Ранее на сайте президента России был опубликован полный перечень поручений Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию.

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