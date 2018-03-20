В Калининграде начали сбор средств для спасения 28 дрессированных лошадей

Животные из частного конного клуба регулярно участвуют в сеансах иппотерапии, а также радуют воспитанников городских школ и детских домов. Но содержать их с каждым годом становится все труднее. Только на корм требуются сотни тысяч рублей.

Гнедые, вороные, рыжие. В клубе тренируются лошади ганноверской, арабской и тракененской пород. Хозяйка Ирина знает, как обучить своих подопечных самым сложным трюкам. Дети в восторге — с нетерпением ждут, когда им разрешат наградить артистов заслуженным лакомством.



После экскурсии самое интересное — настоящее цирковое шоу. Пара минут, и обычная домашняя кошка превращается в опытную наездницу. Своим примером, говорят инструкторы, Белка помогает детям, которые боятся ездить верхом.



Кроме театральных представлений с животными директор конноспортивного клуба Ирина Копица уже семь лет занимается благотворительной иппотерапией. Каждый месяц к ней на занятия приезжают воспитанники интернатов и детских домов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы.



Но прибыли такие мероприятия не приносят. В месяц на содержание животных уходит около 200 тысяч рублей. Еще недавно в конюшне было 32 лошади, четырех пришлось продать, чтобы прокормить остальных.



Ирина Копица: «Для нас очень тяжело продавать лошадей. Многие здесь рождены и выращены в этой конюшне. Подготовка такой лошади занимает очень много времени».



Ирина обратилась за поддержкой к калининградцам. Ее друзья бросили клич в Интернете. Откликнулись десятки неравнодушных горожан. В обмен на корм для животных всем желающим предлагают прокатиться верхом или поучаствовать в красивой фотосессии.



Ирина надеется, что больше ей не придется продавать своих породистых скакунов, — рассчитывает на помощь спонсоров и местных чиновников. Говорит, что готова открыть на базе своего клуба военно-спортивный патриотический лагерь, где дети смогут учиться конному спорту.



Подробности — в видеоматериале.