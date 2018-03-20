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    Валерия Гаркалина выписали из НИИ имени Склифосовского

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Кузнецов
    Валерия Гаркалина выписали из НИИ имени Склифосовского

    Валерия Гаркалина выписали из НИИ имени Склифосовского

    Валерия Гаркалина выписали из НИИ имени Склифосовского
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Кузнецов

    • Актер театра и кино Валерий Гаркалин выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщили в институте.

    Как сообщили ТАСС в медучреждении, актер был выписан 19 марта.

    Ранее сообщалось, что 63-летний Гаркалин был госпитализирован с воспалением легких. Актер сначала находился в реанимации, потом был переведен в отделение острых эндотоксикозов.

    Народный артист России Валерий Гаркалин приобрел всенародную известность благодаря роли в комедии «Ширли-Мырли». Всего же он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. 10 лет назад Валерий Гаркалин дважды перенес инфаркт.

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