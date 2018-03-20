Высокая явка и четкий приоритет: как проходили выборы президента в Крыму

Севастополь и Крым впервые в истории приняли участие в выборах президента России. Голосование прошло в памятный для крымчан день: именно 18 марта 2014 года полуостров официально вошел в состав нашей страны. По данным ЦИК, действующего главу государства поддержали более 90% местных жителей из тех, которые пришли на избирательные участки.
Крымчанин Владимир Владимирович Путин на этих выборах был добровольным агитатором за своего кандидата-тезку. Свою фамилию на звучную президентскую мужчина сменил четыре года назад, когда полуостров воссоединился с Россией.
Владимир Путин, предприниматель: «Я даже не сомневался (в том, за кого голосовать — ред.), изучил биографии всех, и нет другого кандидата. Президент пошел на выборы — мы его избираем, будем менять страну к лучшему».
Предвыборная кампания кандидатов в президенты на полуострове проходила немного иначе, чем в других регионах России. По большому счету крымчан интересовал один кандидат — Владимир Путин, который четыре года назад принял историческое решение о воссоединении. Другие кандидаты это прекрасно понимали и решили агитировать в Крым не приезжать.
На многих участках перед открытием выстроились очереди, голосовали города и села, голосовал Крымский мост, голосовали моряки Черноморского флота.
Во всем мире президентские выборы в Крыму рассматривались через большую геополитическую лупу итогов референдума 2014 года.
Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Спасибо огромное всем крымчанам, кто пришел на избирательные участки и выполнил свой гражданский долг — отдал дань благодарности нашей стране России и нашему президенту Владимиру Владимировичу. Мы вторые по стране — более 92% набрал Владимир Владимирович Путин при явке около 72%».
Наблюдатели ОБСЕ выборы в Крыму проигнорировали, к чему на полуострове были готовы. Бросили клич и собрали наблюдателей. Афганистан, Греция, Италия, Франция, Финляндия — и это далеко не все страны, представители которых не испугались санкций.
Скеви Кутра-Кукума, наблюдатель от Кипра: «Из-за Крыма и Севастополя Европа наложила санкции на Россию, это пример двойных стандартов. Конечно, причина в другом: империалистические страны выступают против России и против прогрессивного мира».
Нарушений нет — этот вердикт полусотни международных наблюдателей, работавших на полуострове, никто из проигравших кандидатов оспаривать не собирается.
Владимир Путин, предприниматель: «Я даже не сомневался (в том, за кого голосовать — ред.), изучил биографии всех, и нет другого кандидата. Президент пошел на выборы — мы его избираем, будем менять страну к лучшему».
Предвыборная кампания кандидатов в президенты на полуострове проходила немного иначе, чем в других регионах России. По большому счету крымчан интересовал один кандидат — Владимир Путин, который четыре года назад принял историческое решение о воссоединении. Другие кандидаты это прекрасно понимали и решили агитировать в Крым не приезжать.
На многих участках перед открытием выстроились очереди, голосовали города и села, голосовал Крымский мост, голосовали моряки Черноморского флота.
Во всем мире президентские выборы в Крыму рассматривались через большую геополитическую лупу итогов референдума 2014 года.
Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Спасибо огромное всем крымчанам, кто пришел на избирательные участки и выполнил свой гражданский долг — отдал дань благодарности нашей стране России и нашему президенту Владимиру Владимировичу. Мы вторые по стране — более 92% набрал Владимир Владимирович Путин при явке около 72%».
Наблюдатели ОБСЕ выборы в Крыму проигнорировали, к чему на полуострове были готовы. Бросили клич и собрали наблюдателей. Афганистан, Греция, Италия, Франция, Финляндия — и это далеко не все страны, представители которых не испугались санкций.
Скеви Кутра-Кукума, наблюдатель от Кипра: «Из-за Крыма и Севастополя Европа наложила санкции на Россию, это пример двойных стандартов. Конечно, причина в другом: империалистические страны выступают против России и против прогрессивного мира».
Нарушений нет — этот вердикт полусотни международных наблюдателей, работавших на полуострове, никто из проигравших кандидатов оспаривать не собирается.
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