Премьера на НТВ: сериал «Шуберт» стартует 26 марта

26 марта на телеканале НТВ состоится премьера сериала «Шуберт» с Алексеем Воробьёвым в главной роли. Сценарий для остросюжетной драмы написал Илья Тилькин («Сталинград», «Тихий Дон»), а режиссером стал Евгений Бедарев, обладатель призов Всероссийского кинофестиваля имени Василия Шукшина и фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия», автор фильма «Тариф Новогодний».

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В центре истории — человек с уникальной способностью различать звуки, улавливать неслышные для обычных людей шумы. Его зовут Александр Бертенёв, а для друзей он Шуберт. Александр работает звукорежиссером. Несколько лет назад всего одна ошибка помешала его карьере сотрудника антитеррористического отдела. Но трагические события снова приводят его в спецслужбу. Неизвестные убивают его жену Ольгу, а после громят квартиру.



Через некоторое время Бертенёв выясняет, что у любимой женщины, которую он считал обычным психологом, была тайная и опасная вторая жизнь. Кто и за что ее убил? Это главная загадка, которую разгадывает герой с помощью оставленных Ольгой звуковых шифров.



Для роли героя с необычными способностями Алексею Воробьёву пришлось изменить внешность — артист похудел и отрастил волосы. Кроме того, он психологически полностью погрузился в своего персонажа.



Алексей Воробьёв: «Мне как профессиональному музыканту было сразу понятно, как слышит Шуберт. Это называется полифонический слух, когда, слушая оркестр, ты можешь слышать каждый инструмент отдельно, потому что у каждого из них своя высота и частота звучания. В детстве, учась музыке, я тренировался, чтобы слышать полифонически, потому что это помогает писать симфоническую музыку. Но я не представляю, как должен чувствовать и слышать человек, чтобы, как мой герой, делать это не с музыкой, а, например, с шумом улицы. Вычленить каждый звук отдельно и на 100% знать, что это. Голова может просто взорваться. Но талант моего героя — это и дар, и одновременно его проклятие».



Алексей признался, что своему герою совершенно не завидует.



Алексей Воробьёв: «Вжиться в Шуберта было проще, чем „вылезать“ из него. Слишком сложный персонаж. Специально для этой роли я похудел на восемь килограммов. В кадре приходилось все время существовать как натянутый нерв — плакать, впадать в полную апатию или находиться в состоянии панических атак. Каждый день, возвращаясь домой со съемочной площадки, я не мог уснуть по несколько часов. Так что к середине съемок я уже точно знал, как живет Шуберт, которого мучает бессонница».



Актер отметил, что за любую суперспособность приходится платить, и часто ценой становится одиночество.



Алексей Воробьёв: «За любую суперспособность надо платить. Чаще всего супергерои — это самые одинокие люди. Поэтому я бы предпочел обойтись без сверхспособностей, но быть просто счастливым человеком».