Малайзия назвала безосновательными заявления инженера о пропавшем в 2014 году Boeing

Безосновательными назвали в Малайзии заявления австралийца Питера Макмэхона, «нашедшего», как он утверждает, на картах Google корпус пропавшего в 2014 году Boeing.
С таким комментарием выступил глава министерства транспорта королевства на полях парламентского заседания.
Лиоу Тионг Лайя, министр транспорта: «Управление признало статью (заявления Макмэхона) безосновательной, так что не нужно вводить людей в заблуждение».
По словам чиновника, поисковая операция «по-прежнему проводится в южной части Индийского океана». Как сообщает New Straits Times, команда, которая занимается поисками самолета, знакома с докладом «MH370 найден на Google Earth».
Ранее сообщалось, что инженер-любитель Питер Макмэхон, занимающийся расследованием авиакатастроф, несколько лет изучал изображения NASA и Google Earth. Он утверждает, что обломки лайнера Malaysia Airlines находятся под водой у Маврикия. На снимках, оказавшихся в Сети, отчетливо виден корпус самолета. По словам Макмэхона, лайнер был сбит.
Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший полет из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в марте 2014 года. На его борту было 239 человек. Выдвигалось предположение о том, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. На поиски загадочно и практически бесследно исчезнувшего рейса потратили 4 года и более 150 миллионов долларов.
Лиоу Тионг Лайя, министр транспорта: «Управление признало статью (заявления Макмэхона) безосновательной, так что не нужно вводить людей в заблуждение».
По словам чиновника, поисковая операция «по-прежнему проводится в южной части Индийского океана». Как сообщает New Straits Times, команда, которая занимается поисками самолета, знакома с докладом «MH370 найден на Google Earth».
Ранее сообщалось, что инженер-любитель Питер Макмэхон, занимающийся расследованием авиакатастроф, несколько лет изучал изображения NASA и Google Earth. Он утверждает, что обломки лайнера Malaysia Airlines находятся под водой у Маврикия. На снимках, оказавшихся в Сети, отчетливо виден корпус самолета. По словам Макмэхона, лайнер был сбит.
Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший полет из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в марте 2014 года. На его борту было 239 человек. Выдвигалось предположение о том, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. На поиски загадочно и практически бесследно исчезнувшего рейса потратили 4 года и более 150 миллионов долларов.
Комментарии